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В Актау полицейские помогли спасти жизнь трехлетнему малышу

В Актау полицейские помогли спасти жизнь трехлетнему малышу

О случае спасения рассказал отец трехлетнего мальчика Нурсултан Сарыбаев. По словам мужчины, ночью 13 февраля он с супругой был в Мангистауской областной детской инфекционной больнице – их трехлетнему сыну поставили диагноз «Корь».

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