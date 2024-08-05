Ударом «Искандера» накрыты 80 иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи

В ночь 5 августа ВС РФ отработали по Харьковской области. В частности ударом «Искандера» накрыт пункт временной дислокации противника в районе Балаклеи, которым были уничтожены более 80 иностранных наемников.
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