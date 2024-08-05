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Несекретные материалы

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Ударом «Искандера» накрыты 80 иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи

Ударом «Искандера» накрыты 80 иностранных наемников ВСУ в районе Балаклеи

В ночь 5 августа ВС РФ отработали по Харьковской области. В частности ударом «Искандера» накрыт пункт временной дислокации противника в районе Балаклеи, которым были уничтожены более 80 иностранных наемников.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
всех их ждет только смерть и черти в аду..
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
НУ И СЛАВА БОГУ...Попутного им ветра в жопу на тот свет.
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13 час.
Людмила Лиханова
Работайте, братья. Мы молимся о вас. Храни вас Господь.
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6 час.

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