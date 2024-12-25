В Симферополе ограничили движение по одной полосе проспекта Победы

Фото пресс-службы администрации Симферополя.В связи с ремонтом сетей теплоснабжения будет ограничено движение транспорта по крайней левой полосе на участке проспекта Победы (от остановки общественного транспорта «Улица Бородина» в направлении кольцевой развязки).
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