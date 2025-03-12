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Крымская газета

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Видеонаблюдение и площадку под теннисные столы: в селе Криничном Белогорского района благоустраивают парк

Видеонаблюдение и площадку под теннисные столы: в селе Криничном Белогорского района благоустраивают парк

В селе Криничном Белогорского района начали благоустраивать парк. К концу осени это место отдыха местных жителей приведут в порядок.

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