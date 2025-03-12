Видеонаблюдение и площадку под теннисные столы: в селе Криничном Белогорского района благоустраивают парк

В селе Криничном Белогорского района начали благоустраивать парк. К концу осени это место отдыха местных жителей приведут в порядок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Крыму поддержали законопроект по расширению норм допустимой самообороны для граждан
- Я уже так не думаю: ожидавшая ВСУ крымчанка осознала свою ошибку после профилактической беседы с сотрудниками МВД
- Большинство россиян считают, что возвращение Крыма стало символом возрождения России как державы, способной решительно отстаивать свои интересы
Свежие комментарии