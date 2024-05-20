«Раскачивают ситуацию». В гильдии риелторов высказались о резком взлете цен на жилье

Роста цен на недвижимость на фоне ажиотажного спроса перед завершением основных программ льготной ипотеки не будет, заявил «Комсомольской правде» основатель и почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
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