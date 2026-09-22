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Пятый канал

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«Герани» уничтожили две установки для запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Герани» уничтожили две установки для запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили две пусковые установки, предназначенные для запуска дронов дальнего действия, в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области.

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