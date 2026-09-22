«Герани» уничтожили две установки для запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили две пусковые установки, предназначенные для запуска дронов дальнего действия, в районе населенного пункта Алексеевка Харьковской области.
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