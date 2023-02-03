360

162 342 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • В К
    Нет уж лягушатник, умерла, так умерла! Обосраться то можно махом, а вот отмыться потом сложнее!Депардье: я все е...
  • Aлексей Boubnov
    Российские гусары уже катались по Парижу. История развивается вверх по спирали. Что будет квакать сука Лежандр, когда...Представитель МИД...
  • Валерий Ребров
    А что в ответ?Белгородский губе...

Терапевт Анастасия Московченко: мигрень сопровождается спутанностью мыслей и тошнотой

Терапевт Анастасия Московченко: мигрень сопровождается спутанностью мыслей и тошнотой

Основное отличие мигрени от обычной головной боли заключается в продолжительности болевых ощущений. Кроме того, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, рассказала врач-терапевт Анастасия Московченко в беседе с News.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх