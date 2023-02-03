Терапевт Анастасия Московченко: мигрень сопровождается спутанностью мыслей и тошнотой

Основное отличие мигрени от обычной головной боли заключается в продолжительности болевых ощущений. Кроме того, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, рассказала врач-терапевт Анастасия Московченко в беседе с News.
Основное отличие мигрени от обычной головной боли заключается в продолжительности болевых ощущений. Кроме того, при мигрени боль может не уходить на протяжении нескольких суток, рассказала врач-терапевт Анастасия Московченко в беседе с News.
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