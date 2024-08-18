Дэн Хукер раздельным решением победил Матеуша Гамрота на UFC 305

В ночь с 17 на 18 августа в Перте (Австралия) состоялся турнир под номером UFC 305. Главный бой вечера принес ожидаемый зрителями результат - победу австралийского бойца Дэна Хукера над соперником из Польши Матеушем Гамротом раздельным решением судей.
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