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Китай

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Береговая охрана Китая вытеснила японские суды, незаконно вошедшие в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- В период с 21 по 24 марта Береговая охрана Китая /БОК/ вытеснила несколько японских рыболовецких судов, которые незаконно вошли в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао, сообщил в понедельник официальный представитель БОК Лю Дэцзюнь.

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