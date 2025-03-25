Береговая охрана Китая вытеснила японские суды, незаконно вошедшие в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао

Пекин, 25 марта /Синьхуа/ -- В период с 21 по 24 марта Береговая охрана Китая /БОК/ вытеснила несколько японских рыболовецких судов, которые незаконно вошли в территориальные воды Китая вблизи острова Дяоюйдао, сообщил в понедельник официальный представитель БОК Лю Дэцзюнь.
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