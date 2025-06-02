В Иркутске 2 июня стартовал новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах», в рамках которого планируется провести около 60 кинопоказов под открытым небом в течение лета.
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В Иркутске 2 июня стартовал новый сезон проекта «Летний кинотеатр во дворах», в рамках которого планируется провести около 60 кинопоказов под открытым небом в течение лета.
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