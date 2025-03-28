Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения ввели в работе саратовского аэропорта. Об этом заявили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин)", – отмечается в заявлении.
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