Временные ограничения ввели в аэропорту Саратова

Временные ограничения ввели в работе саратовского аэропорта. Об этом заявили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропорту Саратов (Гагарин)", – отмечается в заявлении.