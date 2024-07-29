Уверенность в себе: что это такое и на чём она основана?

Уверенность в себе это свойство личности, основанное на положительных убеждениях о ценности и значимости собственной персоны, подкрепленное подтверждением навыков и способностей, позволяющих достигать поставленных целей и закрывать собственные потребности.
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