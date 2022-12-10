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Латыпов о 5-м месте в пасьюте: «Я выступил отвратительно. Пришлось бороться и с физическим состоянием, и со стрелковым тремором»

Биатлонист Эдуард Латыпов назвал отвратительным свое выступление в пасьюте на этапе Кубка России в Тюмени.

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