Путин блефует?

"Москва годами терпела унижение со стороны Запада..." , а народ рассейский в это время жил в шоколаде...

М

ММ

Даже не надо ядерного. Хватит одного незаряженного Сармата по Лондону или Пентагону! Можно предварительно объявить об ударе,чтоб те, кто захочет выжить, выжили. Пусть пытаются сбить и думают, что будет, если Сармат будет заряжен.