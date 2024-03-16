Мир озадачен – может ли Россия применить ядерное оружие в случае необходимости или Путин блефует? Очевидно, что президент не играет, считает автор статьи из Medya Günlüğü.
Путин блефует?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
"Москва годами терпела унижение со стороны Запада..." , а народ рассейский в это время жил в шоколаде...
Ответить
17 час.
Виктор Рыбаков
Придётся-таки идти до Темзы и Потомака!
Ответить
16 час.
М
ММ
Даже не надо ядерного. Хватит одного незаряженного Сармата по Лондону или Пентагону! Можно предварительно объявить об ударе,чтоб те, кто захочет выжить, выжили. Пусть пытаются сбить и думают, что будет, если Сармат будет заряжен.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии