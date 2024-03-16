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Путин блефует?

Путин блефует?

Мир озадачен – может ли Россия применить ядерное оружие в случае необходимости или Путин блефует? Очевидно, что президент не играет, считает автор статьи из Medya Günlüğü.

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Комментарии
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владимир рябченко
&quot;Москва годами терпела унижение со стороны Запада...&quot; , а народ рассейский в это время жил в шоколаде...
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17 час.
Виктор Рыбаков
Придётся-таки идти до Темзы и Потомака!
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16 час.
М
ММ
Даже не надо ядерного. Хватит одного незаряженного Сармата по Лондону или Пентагону! Можно предварительно объявить об ударе,чтоб те, кто захочет выжить, выжили. Пусть пытаются сбить и думают, что будет, если Сармат будет заряжен.
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5 час.

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