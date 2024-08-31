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"Точно не будет стыдно": Уволенный после потери F-16 командующий ВВС Украины прокомментировал свою отставку

"Точно не будет стыдно": Уволенный после потери F-16 командующий ВВС Украины прокомментировал свою отставку

Командующий ВВС Украины Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой экс-главкома ВСУ Залужного. Военачальник намекнул, что ему не стыдно за свою работу.

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