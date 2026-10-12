СК: в России число совершивших теракты и диверсии детей за год выросло вдвое

В России за первые шесть месяцев 2026 года в два раза выросло число детей, совершивших преступления террористического характера.
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