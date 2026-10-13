В Польше предложили сажать за горячую еду для нелегальных мигрантов

Сергей Бобылев/ТАСС Министерство внутренних дел Польши подготовило поправки в уголовный кодекс, которые вводят наказание для граждан, помогающих нелегальным мигрантам из гуманитарных соображений.
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