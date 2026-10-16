“MAGA activists are pushing for President Trump to resort to extraordinary measures — including martial law — if they believe the midterm elections are ‘rigged,'” Axios reports.
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