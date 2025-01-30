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В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева назначен новый главврач

В Кузбасской областной клинической больнице имени Беляева назначен новый главврач

Стало известно, кто возглавил Кузбасскую клиническую больницу имени Беляева.Министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов представил нового главврача Кузбасской областной клинической больницы имени Беляева.

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