Турецкий экспорт лимонов в Россию увеличился на 60% в 2026 году

В первой половине 2026 года Турция увеличила экспорт лимонов в Россию на 60%, а мандаринов на 48%. Общая сумма поставок лимонов составила 48,9 миллиона долларов, мандаринов — 156,2 миллиона долларов, сообщает турецкая статистическая служба.
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