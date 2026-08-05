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Царьград

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Турецкий экспорт лимонов в Россию увеличился на 60% в 2026 году

Турецкий экспорт лимонов в Россию увеличился на 60% в 2026 году

В первой половине 2026 года Турция увеличила экспорт лимонов в Россию на 60%, а мандаринов на 48%. Общая сумма поставок лимонов составила 48,9 миллиона долларов, мандаринов — 156,2 миллиона долларов, сообщает турецкая статистическая служба.

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