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Царьград

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Из Курской области вышло 2 бригады из 10: Боец ВСУ признал огромные потери

Из Курской области вышло 2 бригады из 10: Боец ВСУ признал огромные потери

Солдат ВСУ Антон Чёрный признал, что от десяти бригад, вошедших в Курскую область, вышло только две.Военнослужащий украинской армии Антон Чёрный в интервью украинским же блогерам заявил об огромных потерях ВСУ в Курской области.

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