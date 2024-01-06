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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие ЮВО проводят облагораживание воинских мемориалов и памятников в Армении

Военнослужащие ЮВО проводят облагораживание воинских мемориалов и памятников в Армении

На нескольких площадках в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военнослужащие соединения расчистили от снега и пыли постаменты, территорию прилегающую к памятникам и мемориалам, произвели косметический ремонт их элементов.

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