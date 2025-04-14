Названы три самые сложные цели для русской ПВО

В недавнем заявлении, сделанном представителем Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова, озвучены наиболее сложные задачи, стоящие перед русскими системами противовоздушной обороны (ПВО).
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