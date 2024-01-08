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Президент Эквадора Нобоа ввел режим ЧП в стране из-за беспорядков в тюрьмах

Президент Эквадора Нобоа ввел режим ЧП в стране из-за беспорядков в тюрьмах

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в понедельник о введении чрезвычайного положения в стране для восстановления порядка в тюрьмах после предполагаемого побега главаря наркокартеля Адольфо Масиаса, известного как Фито.

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