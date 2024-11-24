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Под Купянском крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок

Под Купянском крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок

Огромная группировка украинских солдат попала в огневой мешок под Купянском.Под Купянском огромное количество украинских солдат оказались зажаты в огневом мешке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

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