Под Купянском крупная группировка ВСУ попала в огневой мешок

Огромная группировка украинских солдат попала в огневой мешок под Купянском.Под Купянском огромное количество украинских солдат оказались зажаты в огневом мешке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
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