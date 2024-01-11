В первый день торгов объем спотового BTC-ETF от BlackRock превысил $1 млрд.

По данным Yahoo Finance, в день дебюта объемы торгов спотовых BTC-ETF достигли почти $4,6 млрд, а у фонда BlackRock - чуть более $1 млрд, что сделало инструмент от BlackRock лучшим по объему среди новых BTC-фондов.
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