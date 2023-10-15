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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни

Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни

Вспоминаем эту и другие самые жуткие аварии последних лет на Алтае, которые случились во вине пьяных водителей Пять лет назад, 15 октября 2018 года, лихач на BMW пролетел на красный на проспекте Ленина и протаранил авто, в котором ехала семья.

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