Убил семью. Пять лет назад пьяный бизнесмен устроил ДТП в Барнауле и забрал три жизни

Вспоминаем эту и другие самые жуткие аварии последних лет на Алтае, которые случились во вине пьяных водителей Пять лет назад, 15 октября 2018 года, лихач на BMW пролетел на красный на проспекте Ленина и протаранил авто, в котором ехала семья.