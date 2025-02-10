📹❗️Очередная обзорная РЛС П-18 "Терек" ВВСУ была обнаружена посредством СПО Л-150-35 "Пастель" многофункционального истребителя Су-35С близ н.
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📹❗️Очередная обзорная РЛС П-18 "Терек" ВВСУ была обнаружена посредством СПО Л-150-35 "Пастель" многофункционального истребителя Су-35С близ н.