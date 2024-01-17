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Сервис обеспечит безопасное общение участников сделок с недвижимостью

Сервис обеспечит безопасное общение участников сделок с недвижимостью

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ (входит в экосистему МТС) предоставил решение "Защита номера" для онлайн-сервиса по сделкам с недвижимостью "Домклик Сбербанка", сообщили в компании МТТ.

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