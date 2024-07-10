Нейтральный статус помогает Молдове сохранять мир, а чиновникам и депутатам в Кишинёве следует более ответственно относиться к сохранению межнационального согласия в нашей стране, что является исключительно важным для нее вопросом.
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