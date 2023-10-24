AP: беспилотники атаковали еще две военные базы США в Сирии

Как сообщает Associated Press, «Исламское сопротивление Ирака» заявило, что его беспилотники атаковали американские военные базы в Сирии у нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор и в Эш-Шаддаде в провинции Хасеке.