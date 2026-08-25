В Варшаве издевательски поздравили украинцев с Днём независимости (ФОТО)

Польские оппозиционеры из коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» своеобразно «поздравили» украинцев с Днём независимости, пригнав на улицу в Варшаве грузовик, на котором был вывешен плакат с призывом прекратить выделять пособия украинцам.
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