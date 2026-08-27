ETF XRPR держит 40,25% активов в продукте CoinShares XRP ETP, что вызывает вопросы к точности отслеживания курса

XRP-ETF от REX-Osprey (тикер XRPR) на 24 августа держал 40,25% своих активов именно в продукте CoinShares Physical XRP ETP — $22,87 млн из совокупного портфеля в $56,68 млрд направлены через ещё один листингованный продукт.
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