От чего на самом деле умер Юрий Андропов

Любители историиПолитикаОт чего на самом деле умер Юрий Андропов К 1980-м годам, на седьмом десятке существования, у СССР и у его руководителей накопилось множество болячек.Вернуться к статье64НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИнгерман Ланскаяумер от угрызения совести.....Валера ЮшковОт чего на самом деле умер Юрий Андропов, да от того, что честный коммунист.Серый ЗаяцНеубедительный пост.ВДВячеслав ДолининАндропов пытался спасти СССР, вернув сталинские порядки, но в 80-е это было уже невозможно.ЕАЕвгений АлексеенкоСталинские порядки и сейчас вернуть не поздно,но исполнитель должен быть как Сталин,а иначе не выйдетГензик КолинАндропов зхотел придать социализму человеческое лицо. Это значит, что у Союза лиц о было зверинное! Так оно и было. И управлял зверинным союзом кровавый людоед Коба! Пахан и главарь большевистской ОПГ! Из-за этого Андропова съела жаба!Комментировать
Свежие комментарии