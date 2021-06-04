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  • Взгляд с другого ракурса
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От чего на самом деле умер Юрий Андропов

От чего на самом деле умер Юрий Андропов

К 1980-м годам, на седьмом десятке существования, у СССР и у его руководителей  накопилось множество болячек.

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Ингерман Ланская
умер от угрызения совести.....
Валера Юшков
От чего на самом деле умер Юрий Андропов, да от того, что честный коммунист.
Серый Заяц
Неубедительный пост.
Вячеслав Долинин
Андропов пытался спасти СССР, вернув сталинские порядки, но в 80-е это было уже невозможно.
Евгений Алексеенко
Сталинские порядки и сейчас вернуть не поздно,но исполнитель должен быть как Сталин,а иначе не выйдет
Гензик Колин
Андропов зхотел придать социализму человеческое лицо. Это значит, что у Союза лиц о было зверинное! Так оно и было. И управлял зверинным союзом кровавый людоед Коба! Пахан и главарь большевистской ОПГ! Из-за этого Андропова съела жаба!

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