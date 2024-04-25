«Серьезное падение доллара»: чем обернется для Запада изъятие активов России

Передача Украине замороженных российских активов необязательно обернется потерями для Москвы. Есть возможность вернуть их в бюджет страны через конфискацию западных средств, полагает доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков.
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