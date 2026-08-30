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Газета.ру

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Меркель призвала Германию бороться за демократию на фоне популярности АдГ

Меркель призвала Германию бороться за демократию на фоне популярности АдГ

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала встать на защиту демократии на фоне роста популярности правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая может победить на выборах в Саксонии-Анхальт.

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