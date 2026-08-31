Власти Таиланда сократили срок безвизового пребывания для россиян

Срок безвизового режима для российских туристов в Таиланде сократят с 60 до 30 дней. Соответствующий документ был подписан премьер-министром страны Анутхином Чанвиракуном 26 августа.
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