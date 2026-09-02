Удар возмездия: Медведев ответил на украинские угрозы гражданской авиации

Россия ответит встречным возмездием на любые попытки Киева атаковать гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, заявил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев .
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