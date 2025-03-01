Newsweek: ФБР вернуло Трампу изъятые в 2022 году документы

Документы, которые в 2022 году были изъяты сотрудниками ФБР в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, возвращены американскому президенту, сообщает Newsweek со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга.
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