Сенсационное интервью Путина: Запад переваривает слова политика, Карлсона призывают оглядываться

Интервью русского лидера произвело эффект разорвавшейся бомбы.Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону оправдало все самые смелые ожидания, произведя эффект разорвавшейся бомбы.
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