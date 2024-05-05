Безопасность в пути: когда обязательны перерывы для водителей

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и повышения осведомленности о необходимости обеспечения безопасности дорожного движения Национальное агентство автомобильного транспорта (НААТ) призывает операторов автомобильного транспорта и водителей, осуществляющих платные автомобильные перевозки грузов и людей, принять необходимые меры для соблюдения времени работы и отдыха, отмечает No .