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"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

"Меня ввели в заблуждение". Алаудинов рассказал о первых днях захода ВСУ в Курскую область

Недавнее программное завяление Главы Генштаба Валерия Герасимова смутило многих.

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