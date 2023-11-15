Завершено следствие по делу Стрелкова

Следствие по делу бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) о публичных призывах к экстремизму завершено, в ближайшее время его передадут в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
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