Завершено следствие по делу Стрелкова

Следствие по делу бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) о публичных призывах к экстремизму завершено, в ближайшее время его передадут в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.