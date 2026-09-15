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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Балтики» с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ будет судить Чистяков. На игру «Спартак» – «Факел» назначен Матвеев, встречу «Оренбург» – «Краснодар» обслужит Левников

РФС назначил арбитров и инспекторов на матчи 9-го тура Альфа-Банк РПЛ . 16 сентября « Родина » – « Рубин »: судья – Рафаэль Шафеев Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Руслан Шекемов; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Евгений Кукуляк ; инспектор – Александр Колобаев.

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