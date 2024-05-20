Дмитрий Медведев: К «Яндексу» есть вопросы

М

ММ

Поисковые системы давно уже работают не как поисковые, а как рекламные. Ищешь что-то конкретное, а тебе вывалят кучу похожего в очень большом приближении, но ни разу не то, что ищешь! Раньше в поисковушках была возможность установки точного критерия поиска. Сейчас на любой запрос вам дадут миллионы строк, которые не в состоянии прочитать никто. В пору писать поисковушку на результаты поисковых запросов!! Актуально!