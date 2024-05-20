ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ «Яндекс» теперь российская компания? Источник фото: cont.ws Совсем нет. Возьмём сервис YandexGPT, который вмонтирован в умную колонку Алису (и за который надо платить, кстати).
Дмитрий Медведев: К «Яндексу» есть вопросы
Комментарии
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M
Malina
А кому отстёгивает "яндекс", что ему разрешено ФСЁ??? Даже финансирование ВСУ...
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17 час.
И
Иринушка
Яндекс давно стал помойкой, чистить его просто небходимо.
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8 час.
М
ММ
Поисковые системы давно уже работают не как поисковые, а как рекламные. Ищешь что-то конкретное, а тебе вывалят кучу похожего в очень большом приближении, но ни разу не то, что ищешь! Раньше в поисковушках была возможность установки точного критерия поиска. Сейчас на любой запрос вам дадут миллионы строк, которые не в состоянии прочитать никто. В пору писать поисковушку на результаты поисковых запросов!! Актуально!
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7 час.
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