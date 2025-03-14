Золото приблизилось к $3000

Золото подорожало до нового рекорда и вплотную приблизилось к отметке $3000 за унцию. Это произошло на фоне того, что агрессивная тарифная политика президента США Дональда Трампа усилила опасения относительно падения экономического роста.
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