Белоусов в рамках акции «Елка желаний» созвонился с детьми участников СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников спецоперации (СВО), шарики которых с новогодними пожеланиями он снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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