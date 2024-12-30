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Белоусов в рамках акции «Елка желаний» созвонился с детьми участников СВО

Белоусов в рамках акции «Елка желаний» созвонился с детьми участников СВО

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поговорил по телефону c детьми военнослужащих-участников спецоперации (СВО), шарики которых с новогодними пожеланиями он снял с елки в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

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