Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает о более чем десяти атаках ВС РФ за сутки в районе Работино

Обстановка на Ореховском направлении Запорожского фронта, где 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не оставляет попыток взять под контроль село Работино и продвинуться в сторону села Вербовое, остается напряженной.
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