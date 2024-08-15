С 15 августа пожилых граждан в возрасте от 59 до 83 лет ожидает приятный сюрприз: закреплен подписанный на местах указ Ольга БезродняяДля пожилых людей готовится новая льгота, которая подарит им возможность провести время интересно и с пользой.