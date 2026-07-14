Китай почти два года удерживает американского сейсмолога по обвинению в шпионаже

Американский сейсмолог Юлинь Чэнь, занимавшийся исследованиями по обнаружению ядерных испытаний КНДР, почти два года находится под стражей в КитаеАмериканский сейсмолог Юлинь Чэнь, занимавшийся исследованиями по обнаружению ядерных испытаний КНДР, почти два года находится под стражей в Китае по обвинению в шпионаже.